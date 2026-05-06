Nella giornata conclusiva del Forum promosso da Confartigianato, si è discusso presso la Camera di Commercio di Taranto di temi riguardanti il sistema produttivo, il lavoro, le competenze e l’innovazione. L’evento, intitolato “Taranto può farcela, se...”, ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse realtà locali, che hanno affrontato le opportunità e le sfide per lo sviluppo economico della città.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta presso la Camera di Commercio di Taranto la seconda giornata del Forum promosso da Confartigianato dal titolo “Taranto può farcela, se.”, dedicata ai temi del sistema produttivo, del lavoro, delle competenze e dell’innovazione. Dopo un primo appuntamento incentrato sugli strumenti della transizione – tra cui bonifiche, CIS, JTF, porto ed energia – il dibattito si è concentrato sulla concreta accessibilità delle opportunità per il tessuto produttivo locale e sulla loro capacità di generare sviluppo e occupazione stabile. All’incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali e del mondo economico, tra cui il sindaco Piero Bitetti, il vicesindaco Mattia Giorno, l’assessore Francesco Cosa e il presidente del Consiglio comunale Gianni Liviano.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Forum Confartigianato, confronto su lavoro e sviluppo: “Taranto deve organizzarsi per cogliere le opportunità”

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Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Tra opportunità e limiti, il Forum di Confartigianato accende il confronto sul futuro. Le foto; Confartigianato: seconda giornata del Forum Taranto può farcela, se…: avviato un metodo nuovo di sviluppo condiviso; Expodental Meeting 2026: Confartigianato Odontotecnici a Rimini; Confartigianato: serve un metodo per lo sviluppo condiviso.

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Si è tenuta lunedì 4 maggio, presso la Camera di Commercio a Taranto, la seconda giornata del Forum promosso da Confartigianato "Taranto può farcela, se...", dedicata a sistema produttivo, lavoro, competenze e innovazione. - facebook.com facebook