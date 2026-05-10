Il ‘cupolone’ accende il dibattito Tra le opportunità per la città e gli interrogativi dei residenti

Da ilrestodelcarlino.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sul ‘cupolone’ si accende con le opinioni dei residenti della zona vicino alla Fiera. Alcuni hanno avviato raccolte di firme e presentato osservazioni sul progetto, mentre altri esprimono preoccupazioni riguardo ai cambiamenti che l’opera potrebbe portare all’area. La discussione coinvolge diverse parti interessate, tra cui cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.

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All’ombra del ‘cupolone’ emergono le preoccupazioni dei residenti della zona vicina alla Fiera, tra raccolte di firme e osservazioni sul progetto. La viabilità, i flussi di traffico in aumento, le preoccupazioni legate alla sicurezza idraulica dell’area e gli espropri stanno agitando i residenti. Venerdì sera si è svolta a San Mattino in Riparotta un’assemblea pubblica che ha visto presenti il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, gli assessori del Comune di Rimini Mattia Morolli e Francesca Mattei oltre a dirigenti sia di Ieg che del Comune. Presenti circa un centinaio di persone. Il tempo utile per presentare le osservazioni scade domani....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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