Come affrontare un’emergenza | a Cattolica la Protezione civile incontra la città

Da riminitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cattolica si è svolto un evento pubblico dedicato alla Protezione civile, che ha coinvolto cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. L’incontro ha offerto l’opportunità di conoscere da vicino le attività di emergenza, il Piano Comunale predisposto per affrontare situazioni critiche e il ruolo dei volontari impegnati sul territorio. Durante l’appuntamento sono state illustrate le procedure da seguire e le buone pratiche adottate per gestire eventuali crisi.

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Un incontro aperto alla cittadinanza per conoscere più da vicino le buone pratiche di Protezione civile, il funzionamento del Piano Comunale di Emergenza del Comune di Cattolica e il ruolo del volontariato sul territorio. Si terrà giovedì 21 maggio, alle ore 21, a Palazzo del Turismo (Via Mancini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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