Come affrontare un’emergenza | a Cattolica la Protezione civile incontra la città
A Cattolica si è svolto un evento pubblico dedicato alla Protezione civile, che ha coinvolto cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. L’incontro ha offerto l’opportunità di conoscere da vicino le attività di emergenza, il Piano Comunale predisposto per affrontare situazioni critiche e il ruolo dei volontari impegnati sul territorio. Durante l’appuntamento sono state illustrate le procedure da seguire e le buone pratiche adottate per gestire eventuali crisi.
Un incontro aperto alla cittadinanza per conoscere più da vicino le buone pratiche di Protezione civile, il funzionamento del Piano Comunale di Emergenza del Comune di Cattolica e il ruolo del volontariato sul territorio. Si terrà giovedì 21 maggio, alle ore 21, a Palazzo del Turismo (Via Mancini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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