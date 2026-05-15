Come affrontare un’emergenza | a Cattolica la Protezione civile incontra la città

A Cattolica si è svolto un evento pubblico dedicato alla Protezione civile, che ha coinvolto cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. L’incontro ha offerto l’opportunità di conoscere da vicino le attività di emergenza, il Piano Comunale predisposto per affrontare situazioni critiche e il ruolo dei volontari impegnati sul territorio. Durante l’appuntamento sono state illustrate le procedure da seguire e le buone pratiche adottate per gestire eventuali crisi.

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