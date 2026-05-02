Nella provincia di Perugia, nota per i rischi sismici e idrogeologici, circa 400 studenti hanno partecipato a un corso di protezione civile. L'iniziativa mira a insegnare ai giovani come comportarsi in caso di emergenza, indicando i punti di riferimento e i rifugi disponibili. Il percorso formativo include anche esercitazioni pratiche per familiarizzare con le procedure di sicurezza da adottare in situazioni di crisi.

In una realtà altamente sismica e a rischio idrogeologico come la provincia di Perugia, insegnare fin da bambini come comportarsi in caso di emergenza, a chi rivolgersi e dove trovare rifugio e aiuto dovrebbe essere materia di studio con tanto di prove sul campo. In attesa di questo, ci pensa la.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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Si parla di: Rischio sismico, 400 studenti a scuola di protezione civile su come affrontare l'emergenza.

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