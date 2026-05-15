Colto da un’ischemia cerebrale | 67enne elitrasportato d' urgenza al Ruggi

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, un uomo di 67 anni residente a Praiano è stato colto da un’ischemia cerebrale nella zona della Costiera Amalfitana. L’intervento della rete di emergenza sanitaria è stato immediato e ha previsto il trasferimento d’urgenza in ospedale con l’elicottero. La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle ore 15, e l’uomo è stato ricoverato presso il nosocomio locale per le cure del caso. La situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie.

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Nel pomeriggio di oggi nuovo intervento della rete di emergenza sanitaria in Costiera Amalfitana, dove un uomo di 67 anni residente a Praiano è stato colto da un’ischemia cerebrale ed è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso.I soccorsiL’allarme - ripta il Quotidiano. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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