Colto da malore improvviso | 48enne elitrasportato d' urgenza al Ruggi

Un uomo di 48 anni è stato colto da un malore improvviso nel pomeriggio a Minori, perdendo conoscenza. La situazione ha richiesto un intervento immediato, con l'uso di un'eliambulanza che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza prima del trasferimento. Non è ancora nota la natura esatta del problema di salute che ha colpito l’uomo.

Pomeriggio di grande apprensione a Minori, dove un uomo di 48 anni è stato colto da un improvviso malore di probabile origine neurologica, perdendo conoscenza. Scattato subito l’allarme, i sanitari del 118 - riporta il Quotidiano della Costiera - sono intervenuti rapidamente, attribuendo al caso.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Colto da malore improvviso: Altavilla Silentina piange Davide Cembalo Colto da malore sul Monte Barro, uomo soccorso d'urgenza con l'elicotteroIntervento d'urgenza sul Monte Barro per soccorre un escursionista colto da malore. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Colto da un malore mentre va a funghi in una zona impervia, escursionista soccorso con l'elicottero; Salvarono un ciclista colto da malore, premiati con un encomio; Malore improvviso mentre è in sella alla sua moto: così è morto Stefano Turrini - BresciaToday; Malore improvviso in strada a Roccalumera, muore 57enne residente a Santa Teresa di Riva. Addio a Giuseppe Perria, carabiniere morto a 46 anni per un malore improvviso: lascia la moglie e cinque figliGiuseppe Perria, Appuntato Scelto dei Carabinieri, è morto a 46 anni dopo un malore nel supermercato Dok. Prestava servizio a Venosa e lascia moglie e cinque figli. infodifesa.it Tragedia a Torino: uomo di 70 anni muore per un malore improvviso in strada in via De SanctisUn malore improvviso, poi il crollo a terra e i tentativi disperati di rianimarlo. È morto così, nella mattinata di lunedì 4 maggio, un uomo di 70 anni colto da un arresto improvviso mentre si trovava ... giornalelavoce.it Ultim'ora Colto da un malore in strada, l'uomo non ce l'ha fatta - facebook.com facebook L'uomo probabilmente è stato colto da un malore x.com