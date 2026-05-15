Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, con un peggioramento del tempo che interesserà molte regioni. Le Alpi si preparano a ricevere ancora nevicate, contraddicendo le aspettative di primavera. Le previsioni indicano un'intensa ondata di maltempo, con piogge e venti forti che coinvolgeranno diverse zone del nord e del centro Italia. Le temperature si manterranno basse rispetto alla stagione, mentre le condizioni meteo continueranno a influenzare gli spostamenti e le attività all'aperto.

Sebbene il calendario dica che siamo nel pieno della primavera, il meteo racconta un’altra storia. Da giorni, infatti, sull’Italia domina il maltempo, accompagnato da temperature inferiori alla media stagionale, con un trend che sembra destinato a peggiorare nelle prossime ore, quando è atteso un nuovo calo termico. Secondo i modelli previsionali più aggiornati, le colonnine di mercurio potrebbero segnare valori addirittura inferiori a quelli registrati tre mesi fa, cioè in pieno inverno. A spiegare cosa sta succedendo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo cui una massiccia irruzione di aria fredda proveniente dal Mare del Nord sta facendo crollare i termometri su livelli tipicamente autunnali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Colpo di coda dell’inverno: il weekend sarà dominato dal maltempo. E secondo il meteo sulle Alpi tornerà addirittura a nevicare

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