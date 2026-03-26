Meteo colpo di coda dell' inverno Maltempo in tutta Italia | neve venti di burrasca e mareggiate

Un ciclone artico sta attraversando l’Italia, portando maltempo su gran parte del territorio. Sono segnalate nevicate in alcune zone, venti di burrasca e mareggiate con onde alte fino a 10 metri. La ventilazione è intensa e le temperature sono scese di almeno 10 gradi rispetto alle ore precedenti. Le condizioni meteorologiche continueranno fino a domani, secondo le previsioni.

Ventilazione "estrema", temperature in calo di almeno 10 gradi, mareggiate e onde alte fino a 10 metri: è arrivato in Italia il ciclone artico con le sue manifestazioni che persisteranno fino a domani. Un vero e proprio colpo di coda dell’inverno. Oggi, in particolare, ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, «avremo venti di burrasca e raffiche di tempesta, Foehn al Nord-Ovest, Bora inizialmente sull'Alto Adriatico, Maestrale altrove; sulla Sardegna il Maestrale solleverà onde imponenti, classificate come mare «Grosso», con altezze comprese tra i 7 e i 10 metri (Scala Douglas). La neve cadrà fino a quote collinari specie sul versante adriatico, le temperature massime crolleranno anche di 10°C». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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