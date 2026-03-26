Maltempo colpo di coda dell’inverno | pioggia e neve in arrivo le previsioni meteo

Da giovedì 26 marzo fino a sabato 28 marzo, l’Italia sarà interessata da un fronte di maltempo causato da un vortice ciclonico proveniente da ovest. Le previsioni indicano l’arrivo di pioggia e neve su diverse regioni, accompagnato da temperature molto basse e correnti di origine artica. La situazione meteorologica continuerà a influenzare il territorio nei giorni successivi, con condizioni di freddo intenso.

Freddo e maltempo sull'Italia da oggi giovedì 26 marzo e fino a sabato 28 marzo per un vortice ciclonico che porta correnti gelide di origine artica. Attesi temporali, nevicate fino a quote collinari sull'Appennino e un brusco calo termico anche di 10 gradi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Meteo Napoli, colpo di coda dell’inverno tra pioggia e schiarite: le previsioniMeteo Napoli martedì 17 marzo: pioggia abbondante al mattino, nubi sparse nel pomeriggio, pioggia e schiarite in serata. Leggi anche: Colpo di coda dell’inverno, temperature giù e torna la neve: le previsioni meteo METEO – Neve a Bassa Quota! Colpo di Coda Invernale in Arrivo Una selezione di notizie su Maltempo colpo di coda dell'inverno... Temi più discussi: Maltempo, arriva il colpo di coda invernale: torna il freddo con neve e rovesci; Maltempo, colpo di coda dell'inverno in Abruzzo: la super nevicata di marzo; Meteo, colpo di coda dell'inverno. Nelle Marche venti e neve fino a bassa quota: le previsioni; Maltempo, colpo di coda dell’inverno in Campania. Neve anche su Vesuvio. Maltempo sull'Italia: colpo di coda dell'inverno con pioggia e burrasca in arrivoUn’irruzione di aria artica sta interessando l’Italia, con la formazione di un ciclone che riporta condizioni invernali su gran parte del Paese. Già nella giornata di giovedì 26 ci saranno le prime ... tg.la7.it Meteo – Colpo di coda invernale per irruzione artica, crollo termico in Italia con maltempo e neve a quote basseMeteo - L'inverno non lascia la presa, in arrivo una irruzione artica sul Mediterraneo con maltempo invernale in Italia ed anche neve a bassa quota ... centrometeoitaliano.it Maltempo sull'Italia: colpo di coda dell'inverno con pioggia e burrasca in arrivo x.com In arrivo una giornata di maltempo diffuso e freddo intenso: le previsioni meteo per giovedì 26 marzo - facebook.com facebook