Traffico di rifiuti con Grecia e Bulgaria | uno degli indagati lascia il carcere

Traffico di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria, con sei persone arrestate il 20 febbraio, ha portato all’arresto di un uomo di 61 anni di Brindisi, che ora lascia il carcere. L’indagine riguarda un presunto traffico illecito di rifiuti e coinvolge diverse nazionalità. Uno degli indagati, infatti, è stato scarcerato, mentre altri sono ancora sotto custodia.

BRINDISI – Lascia il carcere il 61enne Danilo Venera, di Brindisi, una delle persone coinvolte nell'inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti che lo scorso 20 febbraio è sfociata in sei arresti. L'uomo ha ottenuto i domiciliari su provvedimento del gip del tribunale di Lecce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Traffico illecito di rifiuti tra Italia, Bulgaria e Grecia: arresti anche nel salernitanoScacco al traffico illecito di rifiuti tra Italia, Bulgaria e Grecia: in azione, all'alba di oggi, i Carabinieri che hanno eseguito quattro arresti...

Leggi anche: Traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e Bulgaria: 6 misure cautelari, coinvolta anche Salerno

Una selezione di notizie su Traffico di

Temi più discussi: Traffico di rifiuti con la Bulgaria, inchiesta di Dda e Noe: si costituisce un indagato; Traffico illeciti di rifiuti tra Puglia, Grecia e Bulgaria: ai domiciliari la mente strategica del gruppo I NOMI DEGLI INDAGATI; La vicesindaca di Brindisi (FdI) è indagata in un’inchiesta per traffico illecito di rifiuti verso Grecia e Bulgaria; Traffico di rifiuti dal porto di Brindisi verso Grecia e Bulgaria: nell'inchiesta indagata anche la vicesindaca Tedesco.

Traffico illeciti di rifiuti tra Puglia, Grecia e Bulgaria: ai domiciliari la mente strategica del gruppo I NOMI DEGLI INDAGATISarebbe stata lei, secondo le intercettazioni, a gestire la regia documentale dei carichi, a interfacciarsi con i laboratori chimici per ottenere analisi «di comodo» e a coordinare il movimento dei ri ... lagazzettadelmezzogiorno.it

TRAFFICO RIFIUTI Traffico illecito di rifiuti tra Puglia, Grecia e Bulgaria: sei arrestiSei persone, tra autisti, intermediari e gestori di società, sono state arrestate dai carabinieri del Noe di Lecce per traffico illecito ... statoquotidiano.it

Operazione Skyfall, arrestato ricercato per traffico di droga: Nella mattinata del 20 febbraio la Polizia di Stato ha arrestato a Siderno il quarantaseienne Francesco Costa, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Milano... - facebook.com facebook

Crolla il traffico di navi nello stretto di #Hormuz, passaggio chiave degli idrocarburi: l' #Opec decide di aumentare la produzione di #greggio, il rischio riguarda anche le esportazioni di # #Gas dal #GolfoPersico x.com