Ryanair | operativo per la prossima estate negli aeroporti di Bari e Brindisi 82 rotte fra cui alcune nuove Collegamenti con Bucaresti Bristol e Trapani-Marsala

Ryanair ha annunciato l’attivazione del suo programma estivo 2026 negli aeroporti di Bari e Brindisi, con un totale di 82 rotte previste. Tra queste, ci sono tre nuove destinazioni da Bari: Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala. La compagnia aerea, considerata la più grande in Europa e in Italia, ha reso noto il suo piano di voli per la prossima stagione estiva.

Di seguito il comunicato: Ryanair, la compagnia aerea No. 1 in Europa e Italia, oggi (4 marzo) ha lanciato il suo operativo per l'estate 2026 negli aeroporti pugliesi (Bari e Brindisi) con 82 rotte, incluse 3 nuove entusiasmanti destinazioni da Bari a Bucarest, Bristol e Trapani-Marsala. L'operativo dell'estate 2026 è sostenuto dai 5 aeromobili Ryanair basati in Puglia (3 a Bari, 2 a Brindisi), che rappresentano un investimento complessivo di $500 milioni, supportando oltre 5.400 posti di lavoro nella regione e stimolando al contempo il turismo nelle due città e nella regione tutto l'anno. L'operativo Ryanair per... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ryanair: operativo per la prossima estate negli aeroporti di Bari e Brindisi, 82 rotte fra cui alcune nuove Collegamenti con Bucaresti, Bristol e Trapani-Marsala Leggi anche: Ryanair, tre nuove rotte da Bergamo per l’estate 2026 Leggi anche: Ryanair rilancia per l’estate 2026: a Bergamo 3 nuove rotte e due aerei basati in più Altri aggiornamenti su Ryanair operativo per la prossima.... Temi più discussi: RYANAIR ANNUNCIA UN OPERATIVO DA RECORD PER L’ESTATE 2026 A TRAPANI-MARSALA; Ryanair apre a Trapani-Birgi: nuova base, 24 rotte e +35% di passeggeri attesi; Più voli a Birgi. Ombra rilancia: Obiettivo 2 milioni di passeggeri. Ma i Comuni...; Ryanair allunga dall’Emilia Romagna: 9 nuove rotte e traffico a +50%. Ryanair cresce a Trapani Marsala con 24 rotte estiveLa compagnia rafforza la propria presenza con nuove rotte, più traffico e un impatto diretto su occupazione e sviluppo economico regionale. guidaviaggi.it Aeroporto Trapani – Marsala: Operativo da record per l’estate 202624 nuove rotte, 2 aerei e +35% di passeggeri. Sono questi i numeri sciorinati nel corso della conferenza stampa a seguito dell’apertura della nuova base Ryanair presso l’aeroporto Vincenzo Florio di ... quilicata.it SALINE DI TRAPANI E MARSALA nel numero speciale di febbraio 2026 della rivista - I Love Sicilia - . Le Saline di Trapani e Paceco, Riserva Naturale istituita dalla Regione nel 1995 e affidata al WWF, un tesoro di tutela ambientale e non solo. Le immagini ra facebook