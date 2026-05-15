Colpito da un arresto cardiaco viene salvato da passanti infermieri e polizia

Un uomo colpito da un arresto cardiaco è stato salvato da un gruppo di cittadini, infermieri e agenti di polizia, intervenuti immediatamente nei pressi di via Casa Bianca. I passanti hanno chiamato il 112 non appena hanno notato il malore, senza attendere l’arrivo dei soccorsi ufficiali. L’intervento rapido di tutte le persone coinvolte ha permesso di stabilizzare la vittima prima dell’arrivo dei medici. La scena si è svolta a Lignano Sabbiadoro, coinvolgendo diversi cittadini presenti sul luogo.

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