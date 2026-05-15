Colpito da un arresto cardiaco viene salvato da passanti infermieri e polizia
Un uomo colpito da un arresto cardiaco è stato salvato da un gruppo di cittadini, infermieri e agenti di polizia, intervenuti immediatamente nei pressi di via Casa Bianca. I passanti hanno chiamato il 112 non appena hanno notato il malore, senza attendere l’arrivo dei soccorsi ufficiali. L’intervento rapido di tutte le persone coinvolte ha permesso di stabilizzare la vittima prima dell’arrivo dei medici. La scena si è svolta a Lignano Sabbiadoro, coinvolgendo diversi cittadini presenti sul luogo.
Non hanno aspettato l'arrivo dei soccorsi, salvando un uomo vittima di un arresto cardiaco. Si tratta di alcuni cittadini di Lignano Sabbiadoro, che ieri, nei pressi di via Casa Bianca, hanno tempestivamente chiamato il 112, Numero unico europeo di soccorso, non appena si sono accorti del malore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
ARRESTO CARDIACO IN PIENO CENTRO: SALVATO DAL CONSIGLIERE COMUNALE | 12/02/2026
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