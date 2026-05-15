Coco Gauff scrive la storia | stabilisce un nuovo record WTA con la vittoria all’Italian Open
Coco Gauff ha vinto la finale dell’Italian Open, diventando la più giovane atleta a conquistare il titolo in questa manifestazione. La partita si è conclusa con un punteggio che le ha permesso di battere ogni precedente record femminile nel circuito WTA. La sua vittoria rappresenta anche il primo successo in un torneo di questa categoria per la giovane tennista. L’evento si è svolto sulla terra battuta e ha visto Gauff superare avversarie di rilievo nel percorso verso la vittoria.
"> Coco Gauff Raggiunge la Finale dell’Italian Open e Stabilisce un Nuovo Record WTA. Coco Gauff ha compiuto un passo significativo nella sua carriera tennis, raggiungendo la finale dell’Italian Open per il secondo anno consecutivo. La giovane tennista americana, che l’anno scorso aveva chiuso la sua corsa al titolo perdendo contro Jasmine Paolini, ha dimostrato grande determinazione e abilità, superando la 26ª testa di serie Sorana Cirstea nelle semifinali. Gauff ha conquistato la vittoria in modo convincente, con un punteggio di 6-4, 6-3. Cirstea, nota per aver eliminato la numero uno al mondo Aryna Sabalenka dal torneo, si è trovata di fronte a una Gauff in ottima forma, capace di controllare il gioco e sfruttare ogni opportunità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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Illustrazione di Coco realizzata da @333takoyaki reddit
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