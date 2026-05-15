Coco Gauff scrive la storia | stabilisce un nuovo record WTA con la vittoria all’Italian Open

Coco Gauff ha vinto la finale dell’Italian Open, diventando la più giovane atleta a conquistare il titolo in questa manifestazione. La partita si è conclusa con un punteggio che le ha permesso di battere ogni precedente record femminile nel circuito WTA. La sua vittoria rappresenta anche il primo successo in un torneo di questa categoria per la giovane tennista. L’evento si è svolto sulla terra battuta e ha visto Gauff superare avversarie di rilievo nel percorso verso la vittoria.

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