Coco Gauff dopo la vittoria all’Italian Open svela la sua strana condizione mentale
Dopo aver conquistato il titolo all’Italian Open, la tennista ha parlato di una sensazione singolare che ha accompagnato la sua vittoria. Ha descritto uno stato mentale particolare durante il torneo, senza entrare nei dettagli delle cause. La giocatrice ha affrontato una sfida importante prima di ottenere il risultato finale, dimostrando determinazione e concentrazione. La sua performance all’evento ha attirato l’attenzione per la sua natura complessa e per le emozioni vissute durante la competizione.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Coco Gauff ha affrontato una dura battaglia nel terzo turno dell’Open d’Italia contro Solana Sierra, dimostrando tenacia e determinazione. L’americana ha invertito la tendenza dopo aver perso il primo set, avanzando nel tabellone degli ottavi di finale a Roma con un punteggio finale di 5-7, 6-0, 6-4. Il percorso di Gauff sulla terra rossa è stato complesso fino a questo punto della stagione, poiché ha subito premature eliminazioni sia a Stoccarda che a Madrid. Questo successo è stato quindi particolarmente significativo per la giovane tennista.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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