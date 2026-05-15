Cocaina nel caricabatterie del cellulare | arrestato e condannato un presunto corriere della droga

Un uomo è stato arrestato e successivamente condannato per aver nascosto cocaina all’interno di un caricabatterie per cellulare. Secondo le indagini, il caricabatterie era stato svuotato dei circuiti elettrici e utilizzato come contenitore per le dosi di droga. L’operazione delle forze dell’ordine ha portato al fermo dell’individuo, ritenuto coinvolto nel trasporto di sostanze stupefacenti. La vicenda si è svolta in un contesto di controlli di routine sulla viabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Avrebbe utilizzato un caricabatterie per cellulari, svuotato dei circuiti elettrici, come nascondiglio per le dosi di cocaina. Il trucco, tuttavia, non è bastato a un 23enne albanese, senza fissa dimora, arrestato ieri pomeriggio dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Cesena con l'accusa di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Inside the Deadliest Prisons on Earth - Shocking Real Footage Sullo stesso argomento Cocaina sull’A12 Roma-Civitavecchia: arrestato un corriere della drogaCivitavecchia, 24 aprile 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi... Cocaina nascosta in auto sull’A18: arrestato corriere della droga ad AcirealeABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestrati oltre 4 chili di cocaina durante un controllo della Guardia di Finanza I militari del nucleo di Polizia... Cesena, spaccia in moto nascondendo la cocaina nel caricabatterie del cellulare: 23enne condannato a due anni di reclusioneNella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, i Carabinieri di Cesena hanno arrestato un 23enne albanese, senza fissa dimora, presunto responsabile del ... corriereromagna.it Nascondono la cocaina nel battitacco dell'auto, in casa oltre 40 mila euro in contanti e il libro mastroL'operazione è scattata in zona Ottavia dopo un controllo stradale. In un'abitazione a Casal del Marmo scoperto invece un centro di stoccaggio della droga con contabilità e materiale per il sottovuoto ... romatoday.it