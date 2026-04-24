Cocaina sull’A12 Roma-Civitavecchia | arrestato un corriere della droga

Le forze di polizia hanno arrestato un uomo sulla A12 Roma-Civitavecchia mentre trasportava una quantità di cocaina. L'arresto è avvenuto nel corso di un controllo di routine, quando è stato trovato con la droga nascosta all’interno del veicolo. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato portato in caserma per le procedure di rito. L’intera operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga sulla rete autostradale.

Civitavecchia, 24 aprile 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio presso le principali arterie stradali, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità straniera per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Civitavecchia nei pressi della barriera autostradale della A12. Alla vista della pattuglia, il conducente di un’autovettura proveniente dalla Capitale ha tentato di sottrarsi al controllo con manovre elusive, venendo tuttavia prontamente bloccato dai militari operanti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Lavori sull’A12 Roma-Civitavecchia: chiudono gli svincoli di Cerveteri-Ladispoli e Santa MarinellaCerveteri, 5 febbraio 2026 – Chiusura notturna sulla A12 Roma-Civitavecchia per consentire lavori di pavimentazione. In auto con 4 chili di cocaina, corriere della droga arrestato a CataniaA Catania la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Contenuti utili per approfondire Cocaina sull’A12 Roma-Civitavecchia: arrestato un corriere della drogaCivitavecchia, 24 aprile 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio presso le principali ... ilfaroonline.it Civitavecchia – Fermato al casello con 250 grammi tra cocaina e hashish, arrestato 23enneCIVITAVECCHIA - I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territ ... etrurianews.it