Cocaina nascosta in auto sull’A18 | arrestato corriere della droga ad Acireale

Da dayitalianews.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo sulla strada statale A18, le forze di polizia hanno scoperto più di quattro chili di cocaina nascosti all’interno di un’auto. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di traffico di droga. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il veicolo sottoposto a sequestro giudiziario. L’operazione si è svolta ad Acireale, e l’arrestato si trova ora in custodia.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestrati oltre 4 chili di cocaina durante un controllo della Guardia di Finanza. I militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno arrestato un uomo sorpreso a trasportare un ingente quantitativo di cocaina nascosto all’interno dell’auto su cui viaggiava. L’operazione è scattata durante un controllo effettuato nei pressi del casello autostradale di Acireale, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Nel corso dell’ispezione, i finanzieri hanno scoperto quattro panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 4,5 chilogrammi. La droga avrebbe fruttato quasi un milione di euro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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