Cocaina nascosta in auto sull’A18 | arrestato corriere della droga ad Acireale

Durante un controllo sulla strada statale A18, le forze di polizia hanno scoperto più di quattro chili di cocaina nascosti all’interno di un’auto. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di traffico di droga. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il veicolo sottoposto a sequestro giudiziario. L’operazione si è svolta ad Acireale, e l’arrestato si trova ora in custodia.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Sequestrati oltre 4 chili di cocaina durante un controllo della Guardia di Finanza. I militari del nucleo di Polizia economico-finanziaria del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno arrestato un uomo sorpreso a trasportare un ingente quantitativo di cocaina nascosto all’interno dell’auto su cui viaggiava. L’operazione è scattata durante un controllo effettuato nei pressi del casello autostradale di Acireale, lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Nel corso dell’ispezione, i finanzieri hanno scoperto quattro panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 4,5 chilogrammi. La droga avrebbe fruttato quasi un milione di euro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cocaina nascosta in auto sull’A18: arrestato corriere della droga ad Acireale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cocaina sull’A12 Roma-Civitavecchia: arrestato un corriere della drogaCivitavecchia, 24 aprile 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi... Quasi 2,5 chili di droga sull'auto con targa straniera, scacco al corriere della droga a FiumicinoViaggiava a bordo di una Fiat 500 a noleggio con targa straniera un corriere della droga trovato con quasi 2,5 chili di sostanza stupefacente. Temi più discussi: Bronzolo: cocaina nascosta in auto, due denunce; La cocaina nascosta in auto, i controlli e le denunce: l’intervento antidroga dei carabinieri; Roma nord: droga nascosta nel vano motore in un contenitore calamitato; Perugia, cocaina nascosta in auto durante un controllo: denunciato un 22enne. Cocaina impacchettata con la foto di un bovino e nascosta in un'auto rubata rainews.it/tgr/sicilia/ar…. x.com Stroncato traffico di cocaina nella concessionaria d’auto: la droga veniva nascosta nelle auto parcheggiate nel piazzaleQuattro arresti tra Pesaro e Rimini per una rete di spaccio (oltre 200 episodi contestati tra agosto 2024 e ottobre 2025) radicata da tempo a Sassofeltrio. Gli acquirenti ricevevano foto dell'auto in ... ilrestodelcarlino.it Troppo nervosismo al controllo di routine sull’Autostrada del Sole: nel suv aveva 43 kg di cocainaLa perquisizione è stata poi estesa all'abitazione dell'uomo e a bordo di un'altra autovettura a lui intestata: anche su questa si è scoperto che era stato allestito un doppio fondo, all'interno del q ... ilgiorno.it