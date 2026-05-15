Cocaina e hashish nei cespugli accanto alla scuola spacciatore in fuga al Polo Leonardo
Nelle vicinanze di un istituto scolastico, nei giorni scorsi, un uomo che stava nascondendo droga tra i cespugli è fuggito quando è stato scoperto durante un controllo della Polizia locale di Modena. Sul posto sono state trovate diverse dosi di cocaina e hashish, lasciate nel cespuglio mentre l’individuo si allontanava rapidamente tra l’erba. L’area interessata si trova dietro il Polo Leonardo, e le autorità hanno avviato le indagini per identificare il soggetto e verificare eventuali collegamenti con altri episodi.
Si nasconde tra l’erba e fugge all’improvviso, lasciando dietro di sé droga già suddivisa in dosi. E' quanto accaduto nei giorni scorsi, nell'area verde retrostante al Polo Leonardo, durante un controllo del territorio da parte della Polizia locale di Modena.Iscriviti al canale Whatsapp di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Sullo stesso argomento
Blitz antidroga nei boschi vicino alle case: arrestato spacciatore con cocaina, eroina e hashishSi muovevano nei boschi a ridosso delle abitazioni, usando sentieri nascosti e piazzole isolate come base per lo spaccio.
Leggi anche: Mezzo etto di hashish nascosto nei cespugli in piazza Perugino
ArezzoTv. . Cronaca Aretina del 11.5.26 In Studio: Greta Settimelli SOMMARIO - 34enne arrestato per spaccio dai Carabinieri di Cortona, con lui a bordo anche un minorenne trovato in possesso di hashish. - OroArezzo, Federpreziosi promuove i progetti e avv facebook
Cocaina, marijuana e hashish a Nardò e dintorni: 24 indagati dalla Dda di LecceL’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato dalla sostituta procuratrice Patrizia Ciccarese riguarda un giro di spaccio tra l’ottobre 2021 e l’estate del 2022 ... lecceprima.it
Spaccio di cocaina, marijuana e hashish. Ci sono ben 24 indagati in una inchiesta della DdaLa droga, come, sovente, emerge in queste inchieste, veniva chiamata con nomi in codice. Tra questi troviamo bottiglia di vino, caffè o birre. leccenews24.it