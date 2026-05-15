Cocaina e hashish nei cespugli accanto alla scuola spacciatore in fuga al Polo Leonardo

Nelle vicinanze di un istituto scolastico, nei giorni scorsi, un uomo che stava nascondendo droga tra i cespugli è fuggito quando è stato scoperto durante un controllo della Polizia locale di Modena. Sul posto sono state trovate diverse dosi di cocaina e hashish, lasciate nel cespuglio mentre l’individuo si allontanava rapidamente tra l’erba. L’area interessata si trova dietro il Polo Leonardo, e le autorità hanno avviato le indagini per identificare il soggetto e verificare eventuali collegamenti con altri episodi.

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