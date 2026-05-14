Amendola | Chiudere con Francesca Neri fu una mia scelta Infastidito dai gossip su Giorgia Guglielman

Claudio Amendola ha recentemente commentato la fine del suo lungo rapporto con Francesca Neri, durato 25 anni, affermando che la decisione di chiudere la relazione è stata sua. Ha anche parlato della sua attuale compagna, Giorgia Guglielman, sottolineando l’importanza di mantenere privati alcuni aspetti della loro vita, considerandoli un dono reciproco. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di discussioni pubbliche sui suoi rapporti passati e presenti.

Claudio Amendola torna a parlare della fine della storia con Francesca Neri, durata ben 25 anni. E su Giorgia Guglielman, sua nuova compagna: "Tenere qualcosa per noi è un regalo che ci facciamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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