Claudio Amendola | Chiudere la storia con Francesca Neri è stata una mia scelta Poi le parole sulla nuova compagna

Claudio Amendola ha dichiarato di aver deciso di chiudere la storia con Francesca Neri. La sua scelta ha avuto luogo alcuni anni fa e, recentemente, ha ripercorso quei momenti in alcune interviste. L’attore, noto anche per il suo ruolo in una serie di successo trasmessa su un canale nazionale, ha comunque ripreso a parlare della sua vita privata e delle relazioni attuali. Dopo aver rivissuto il passato, Amendola si è concentrato sulla sua presenza in televisione e sulle nuove esperienze sentimentali.

Claudio Amendola, attore e regista che da settimane è ritornato sul piccolo schermo con I Cesaroni, vent'anni dopo il debutto della serie cult di Canale 5, è tornato a parlare della fine del suo matrimonio con Francesca Neri. Lo ha fatto raccontandosi senza filtri sulle pagine di Vanity Fair. 🔗 Leggi su Today.it

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