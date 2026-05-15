Il Eurovision Song Contest 2026 ha raggiunto la fase finale, con le semifinali che si sono svolte nelle settimane scorse. Sabato 16 maggio si terrà la serata conclusiva, durante la quale verrà annunciato il paese e l’artista che si aggiudicheranno il primo posto. La classifica delle nazioni in finale si è formata attraverso le votazioni di giurie e pubblico provenienti da diversi paesi partecipanti, determinando così i concorrenti che si sfideranno per il titolo.

L’ Eurovision Song Contest 2026 è entrato nel vivo e sabato 16 maggio finalmente verrà proclamato il Paese e l’artista vincitore. La seconda semifinale andata in onda da Vienna il 14 maggio ha confermato come sempre un’ atmosfera speciale fatta non solo di canzoni ed esibizioni, ma anche di scenografie imponenti, coreografie scintillanti e outfit capaci di trasformare l’evento musicale in un autentico spettacolo. E ora, a poche ore dall’attesa finale, ecco quali sono i Paesi che sono passati all’ultimo step per tentare di accaparrarsi la vittoria. Eurovision Song Contest 2026, i Paesi passati in finale. La semifinale dell’Eurovision Song Contest ha fatto già capire, fin dalle prime esibizioni, che avrebbe regalato parecchi colpi di scena. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Classifica Eurovision 2026, i Paesi in finale

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Eurovision 2026: My Top 22 (Based on Rehearsals)

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