Eurovision 2026 chi sono i cantanti in finale | i 10 Paesi in classifica dopo la seconda semifinale
Si è appena conclusa la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, che si è svolta il 14 maggio a Vienna. Durante l’evento, sono stati selezionati i dieci Paesi che accederanno alla finale, in base ai risultati ottenuti durante la serata. La competizione ha visto esibirsi diversi artisti provenienti da vari Paesi europei, con alcune nazioni che hanno ottenuto punteggi più alti rispetto ad altre. La classifica finale dopo questa semifinale determina le nazioni che si contenderanno il titolo nella fase conclusiva del concorso.
Si è conclusa anche la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, che si è tenuta il 14 maggio a Vienna. Ecco quali sono gli altri 10 Paesi finalisti che, insieme ai primi 10 già qualificati e ai Big Five, si giocheranno la vittoria nella finale del 16 maggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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