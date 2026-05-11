L'Eurovision Song Contest 2026 si avvicina, con i Paesi partecipanti già annunciati e la suddivisione tra semifinali e finale confermata. Le nazioni iscritte si preparano a esibirsi in varie tappe, con le semifinali che si terranno in date stabilite prima della finalissima. L'evento musicale, che si svolgerà in una località europea ancora da annunciare, vedrà protagonista un ampio ventaglio di artisti provenienti da diverse parti del continente.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Eurovision Song Contest 2026, chi si esibirà durante le semifinali, chi potrà votare e chi sarà di diritto in finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Eurovision 2026: tutti i Paesi partecipanti e la divisione tra semifinali e finale

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Eurovision 2026: Qualifying Chances by ODDS (Semi-Final 1 & 2)

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