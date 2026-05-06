Finanziamenti per micro piccole e medie imprese La Regione stanzia 275 milioni di euro

La Regione Lazio ha annunciato uno stanziamento di 275 milioni di euro destinati a sostenere le micro, piccole e medie imprese presenti nel territorio. La cifra rappresenta le risorse messe a disposizione per favorire lo sviluppo e la crescita delle aziende locali. L'iniziativa si inserisce in un programma volto a offrire supporto finanziario alle attività imprenditoriali di diverse dimensioni.

Duecentosettantacinque milioni di euro. A tanto ammontano i finanziamenti che la Regione Lazio mette a disposizione delle piccole, medie e microimprese del Lazio. Il pacchetto di finanziamenti è stato presentato ieri presso la sala dell'ex Garage Ruspi a Latina. Il pacchetto di interventi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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