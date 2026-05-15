Cittadinanza Attiva entra al Maggiore | il progetto del Comune per i bambini ricoverati

Il Comune di Parma ha avviato il progetto Cittadinanza Attiva presso il reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino, in collaborazione con una cooperativa locale. Un gruppo di insegnanti dell’istituto comprensivo Giacomo Ferrari si occupa di seguire il percorso scolastico dei bambini e delle bambine ricoverati, offrendo loro supporto educativo durante il periodo di degenza. Il progetto mira a mantenere attiva l’esperienza scolastica anche in situazioni di ospedalizzazione, coinvolgendo i piccoli nel processo di apprendimento.

Il progetto Cittadinanza Attiva promosso dal Comune di Parma in collaborazione con la cooperativa Ecole è sbarcato nella Scuola dell'Ospedale, dove un team di insegnanti dell'istituto comprensivo Giacomo Ferrari garantisce il percorso scolastico degli studenti e delle studentesse ricoverate nei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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