Gli studenti dell’Istituto superiore Buontalenti hanno partecipato a un progetto di consapevolezza civica dedicato alla cittadinanza attiva e alla protezione civile. L’iniziativa si è conclusa con un incontro nella sala cerimonie del Comune, al quale hanno preso parte anche il sindaco e rappresentanti dell’ente. Il percorso, iniziato alcuni mesi fa con attività in aula e interventi sul territorio, si è appena concluso.

L'iniziativa ha avuto come obiettivo quello di stimolare nei giovani un maggiore senso di responsabilità verso il bene comune, promuovendo l’attivismo civico e la cura del territorio Il progetto ha avuto come obiettivo quello di stimolare nei giovani un maggiore senso di responsabilità verso il bene comune, promuovendo l’attivismo civico e la cura del territorio. Gli studenti si sono messi in gioco direttamente, osservando e analizzando le criticità presenti nel quartiere attorno alla scuola, con l’intento di proporre riflessioni e possibili soluzioni. Cuore della presentazione sono stati tre video realizzati dai ragazzi, nei quali hanno raccontato, attraverso descrizioni e interviste, le principali problematiche della zona. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Cittadinanza attiva e protezione civile, incontro tra studenti del Buontalenti e sindaco: si chiude il progetto "Siamo sicuri"

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