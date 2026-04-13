Progetto per il benessere e la cittadinanza attiva in oratorio a Ronchis

Domenica 19 aprile a Ronchis, a partire dalle 14, si svolgerà un evento legato a un progetto che promuove il benessere e la partecipazione civica attraverso attività presso l’oratorio locale. L'iniziativa fa parte di un programma più ampio che coinvolge la comunità e mira a favorire l’impegno sociale e il senso di appartenenza tra i partecipanti. La giornata si concentrerà su diverse attività rivolte ai cittadini e ai giovani della zona.