Progetto per il benessere e la cittadinanza attiva in oratorio a Ronchis
Domenica 19 aprile a Ronchis, a partire dalle 14, si svolgerà un evento legato a un progetto che promuove il benessere e la partecipazione civica attraverso attività presso l’oratorio locale. L'iniziativa fa parte di un programma più ampio che coinvolge la comunità e mira a favorire l’impegno sociale e il senso di appartenenza tra i partecipanti. La giornata si concentrerà su diverse attività rivolte ai cittadini e ai giovani della zona.
Nell'ambito delle attività che fanno parte del progetto per il benessere e la cittadinanza attiva, a Ronchis, domenica 19 aprile, dalle 14.30 alle 17.00, nell'oratorio parrocchiale, si terrà un pomeriggio insieme, per ritrovarsi, fare due chiacchiere, ridere in un clima di leggerezza, con un buon.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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