Città della Pieve al via i lavori di pulitura lungo il percorso del torrente Reggia

A Città della Pieve sono iniziati i lavori di pulizia lungo il tratto del torrente Reggia. Le operazioni prevedono la rimozione di detriti e vegetazione in eccesso, con l’obiettivo di migliorare le condizioni ambientali dell’area. L’intervento riguarda una delle zone più suggestive e frequentate del territorio comunale, con l’intento di ripristinare il decoro del percorso e garantire una maggiore sicurezza per chi lo percorre.

Ripulire e riportare al pieno decoro uno dei luoghi più belli e caratteristici di Città della Pieve: ovvero il percorso del torrente Reggia. L'amministrazione comunale ha annunciato che i lavori partiranno dalle ore 7 di domani, mercoledì 15 aprile, nell'area del torrente in prossimità del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Largo al cicloturismo, avanzano i lavori sul percorso da 1,6 milioni lungo il canale Naviglio ZanelliProcede il cantiere del percorso ciclo-naturalistico lungo il canale Naviglio Zanelli Avanzano, l’intervento di riqualificazione che si estende per... Leggi anche: Passi in avanti per il recupero del tesoro etrusco di Città della Pieve Temi più discussi: Lascia il cinema e col fratello gemello si mette a coltivare in Umbria 1600 diversi ortaggi; L'Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve: La vita cammina su altre vie rispetto al modello dei potenti del mondo; Verso un futuro comune: Città della Pieve e Perugia sempre più vicine su infrastrutture e turismo; Il mercato di Pasqua. Città della Pieve, al via i lavori di pulitura lungo il percorso del torrente ReggiaL'amministrazione comunale per consentire l'apertura del cantiere sarà costretta ad emettere il divieto di transito nell'area interessata ... perugiatoday.it Città della Pieve, il 7 dicembre l’accensione dell’albero darà ufficialmente il via al NataleCittà della Pieve si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi del calendario natalizio: domenica 7 dicembre, alle ore 17.00 in Piazza Plebiscito, la città accoglierà tutti nel cuore del centro ... ilmessaggero.it Dal 17 al 19 aprile, Città della Pieve ospita la seconda edizione di Humus, l’appuntamento internazionale dedicato ai temi della pace, dell’umanità e della cura del suolo. - facebook.com facebook Umbria, Città della Pieve x.com