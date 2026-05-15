Cisl Fp Bari Consiglio generale | Radici solide visione futura e una contrattazione sempre più forte
A Bari si è svolto recentemente il Consiglio Generale della CISL FP locale, un incontro dedicato a discutere il futuro del lavoro pubblico e la rappresentanza sindacale. Durante l’evento sono stati analizzati temi legati alle sfide del settore, con un focus sulla crescita della contrattazione e sulla solidità delle basi su cui si poggiano le attività sindacali. La riunione ha rappresentato un momento di confronto tra i rappresentanti, con l’obiettivo di definire le priorità per le azioni future.
Si è svolto a Bari il Consiglio Generale della CISL FP Bari, un importante momento di confronto e programmazione dedicato al futuro del lavoro pubblico e della rappresentanza sindacale, occasione di analisi, partecipazione e definizione delle priorità che guideranno l’azione sindacale nei. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Consiglio Generale FP CISL Bari -Radici solide, visione futura e una contrattazione sempre più forte
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