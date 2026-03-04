CISL FP Irpinia Sannio | riparte la contrattazione con ASL Avellino

La CISL FP Irpinia Sannio ha ripreso oggi le trattative con l’ASL Avellino, con la presenza del nuovo Direttore Generale Conte e della delegazione trattante. L’incontro si è svolto alla presenza dei rappresentanti sindacali e dell’amministrazione sanitaria. La riunione rappresenta il primo passo nel percorso di negoziazione tra le parti per il rinnovo contrattuale.

La CISL FP Irpinia Sannio esprime soddisfazione per l’avvio della contrattazione svoltasi in data odierna con la ASL Avellino, alla presenza del nuovo Direttore Generale Conte e della delegazione trattante. La Segretaria Generale Sonia Petrucciani dichiara:“Riteniamo pienamente soddisfacente il risultato raggiunto nella giornata odierna. Dopo anni di immobilismo, si apre finalmente una fase nuova, concreta e operativa, caratterizzata da attenzione verso i lavoratori e da una chiara discontinuità con il passato. L’inizio della contrattazione oggi pone le basi concrete su quello che si realizzerà entro il 2026. Non si tratta solo di atti formali, ma di una programmazione strutturata che mira a garantire stabilità, crescita professionale e riconoscimento economico al personale”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Pronto soccorso in affanno in Irpinia e Sannio: l’allarme della CISL FP“La problematica è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto dei cittadini che accedono ai Pronto Soccorso, spesso in attesa per ore e con la...

Pronto Soccorso al Collasso: CISL FP Irpinia Sannio lancia l’allarme“La problematica è sotto gli occhi di tutti, e soprattutto dei cittadini che accedono ai Pronto Soccorso, spesso in attesa per ore e con la...

Approfondimenti e contenuti su Irpinia Sannio.

Temi più discussi: Presidio davanti alla Clinica Gepos di Telese Terme per rivendicare il rinnovo immediato del Contratto Sanita' Privata; CCNL FUNZIONI LOCALI 2022 - 2024: FIRMATO IL CONTRATTO. LA CISL FP IRPINIA SANNIO: TRAGUARDO IMPORTANTE, ORA SUBITO AL LAVORO SUI TERRITORI PER I CONTRATTI DECENTRATI; ccnl funziooni locali 2022-24 Archivi.

Telese Terme, presidio della CISL FP davanti alla Gepos per il rinnovo del contrattoQuesta mattina la CISL FP Irpinia Sannio ha tenuto un presidio davanti alla Clinica GEPOS di Telese Terme per rivendicare con determinazione il rinnovo immediato del CCNL Sanità Privata ARIS-AIOP, fe ... ntr24.tv

CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024: FIRMATO IL CONTRATTO. LA CISL FP IRPINIA SANNIO: TRAGUARDO IMPORTANTE, ORA SUBITO AL LAVORO SUI TERRITORI PER I CONTRATTI ...Finalmente è realtà: con la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, si apre una nuova stagione di diritti ... tvsette.net

MOBILITAZIONE CISL FP IRPINIA SANNIO PRESIDIO DAVANTI ALLA CLINICA GEPOS DI TELESE TERME PER IL RINNOVO DEL CCNL SANITÀ PRIVATA ARIS-AIOP Questa mattina, 2 marzo 2026, la CISL FP Irpinia Sannio ha tenuto un presidio davanti all facebook