Medio Oriente senza pace forti esplosioni nel Libano Fatah vince elezioni in Cisgiordania
Nel Medio Oriente, le tensioni continuano a incidere sulla regione con esplosioni violente nel Libano meridionale durante una tregua temporanea. Nel frattempo, nel territorio della Cisgiordania, il movimento politico Fatah ha ottenuto la maggioranza alle recenti elezioni, mentre le autorità locali cercano di mantenere ordine e stabilità in un panorama segnato da conflitti e proteste.
Medio Oriente senza pace. Forti esplosioni nel Libano meridionale durante la tregua. Fatah vince le elezioni in Cisgiordania. In collegamento l’inviata da Gerusalemme Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Medio Oriente senza pace, forti esplosioni nel Libano. Fatah vince elezioni in Cisgiordania
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