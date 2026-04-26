A seguito delle elezioni comunali in Cisgiordania, il partito Fatah ha ottenuto una vittoria significativa, conquistando 197 consigli locali. A Deir El-Balah, le liste vicine a un ex leader hanno ottenuto 7 seggi su 15. La situazione politica a Gaza rimane incerta, con il risultato delle elezioni ancora da definire. La competizione tra le fazioni continua a segnare il panorama locale.

? Cosa sapere Fatah vince le elezioni comunali in Cisgiordania e ottiene 197 consigli locali.. A Deir El-Balah le liste vicine a Dahlan ottengono 7 seggi su 15.. Fatah rivendica una vittoria schiacciante nelle elezioni comunali in Cisgiordania, mentre a Deir El-Balah la competizione tra le liste affiliate all’Autorità Palestinese e l’opposizione resta estremamente serrata. Lo spoglio dei voti è ancora in corso per definire i risultati definitivi nelle diverse città coinvolte nel voto del 2026. La lista Resilienza e Generosità ha comunicato il raggiungimento di un successo massiccio nella maggior parte dei consigli locali della Cisgiordania settentrionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Elezioni in Cisgiordania: Fatah travolge i rivali, Gaza è in bilico

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