Nella Cisgiordania, nel villaggio di Jibiya, si sono verificati atti di vandalismo commessi da coloni israeliani, che hanno incendiato una moschea e danneggiato due veicoli. L’episodio si aggiunge a una serie di eventi che aumentano le tensioni nella regione, senza che siano ancora state identificate ufficialmente le ragioni di questi atti. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per fare luce su quanto accaduto.

Tensione crescente in Cisgiordania, dove una moschea e due veicoli sono stati vandalizzati nel villaggio di Jibiya dai coloni israeliani. Secondo i residenti, alcune persone avrebbero appiccato il fuoco alle auto e successivamente incendiato anche la moschea. Sulle pareti dell’edificio sono inoltre comparsi slogan in ebraico. L’esercito e la polizia israeliani hanno fatto sapere di aver avviato un’indagine e di “condannare fermamente” gli attacchi contro i luoghi religiosi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cisgiordania, coloni incendiano una moschea

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