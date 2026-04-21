Martedì, in Cisgiordania, un attacco di coloni israeliani contro una scuola maschile nelle vicinanze di Ramallah ha provocato due morti. Tra le vittime ci sono un ragazzo di 13 anni e un uomo di 32 anni. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla violenza nella regione e ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze dell’attacco o ai responsabili.

Martedì dei coloni israeliani hanno attaccato una scuola maschile in Cisgiordania, a est di Ramallah, uccidendo due palestinesi: un ragazzino di 13 anni e un uomo di 32. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Secondo quanto riferisce la Società della Mezzaluna palestinese, i coloni avrebbero aperto il fuoco nel villaggio di al-Mughayyir. Nelle immagini che arrivano dal Medio Oriente si vedono decine di persone trasportare le due vittime in ospedale; una volta accertato che per loro non ci fosse più niente da fare, la folla è uscita in strada sollevando due barelle con i corpi avvolti nella bandiera palestinese al grido “Con la nostra anima e il nostro sangue ci sacrifichiamo per te, o martire”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cisgiordania, coloni attaccano una scuola vicino a Ramallah: due morti

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