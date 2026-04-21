Cisgiordania coloni attaccano una scuola vicino a Ramallah | due morti
Martedì, in Cisgiordania, un attacco di coloni israeliani contro una scuola maschile nelle vicinanze di Ramallah ha provocato due morti. Tra le vittime ci sono un ragazzo di 13 anni e un uomo di 32 anni. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla violenza nella regione e ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze dell’attacco o ai responsabili.
Martedì dei coloni israeliani hanno attaccato una scuola maschile in Cisgiordania, a est di Ramallah, uccidendo due palestinesi: un ragazzino di 13 anni e un uomo di 32. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Secondo quanto riferisce la Società della Mezzaluna palestinese, i coloni avrebbero aperto il fuoco nel villaggio di al-Mughayyir. Nelle immagini che arrivano dal Medio Oriente si vedono decine di persone trasportare le due vittime in ospedale; una volta accertato che per loro non ci fosse più niente da fare, la folla è uscita in strada sollevando due barelle con i corpi avvolti nella bandiera palestinese al grido “Con la nostra anima e il nostro sangue ci sacrifichiamo per te, o martire”.🔗 Leggi su Lapresse.it
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