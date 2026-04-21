Rozzano trent’anni di Humanitas Nuova casa per la cura del cancro | Una storia fatta di persone e sfide

L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano ha festeggiato ieri i suoi trent’anni di attività con un evento speciale. La struttura, dedicata alla cura del cancro, ha aperto le sue porte trent’anni fa e da allora ha affrontato numerose sfide nel campo medico. La giornata ha visto la presenza di operatori e pazienti, uniti in un momento di riflessione sulla storia e sui progressi fatti nell’ambito della cura oncologica.

L’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano ha celebrato ieri trent’anni di attività inaugurando il nuovo " Proton Building ", la casa delle cure oncologiche più avanzate dove ha sede la nuova protonterapia, una forma avanzata di radioterapia per pazienti con tumori rari, collocati in sedi critiche o precedentemente trattati, e la Clinical Trial Unit, un intero reparto dedicato ai trial clinici per dare speranza di cura a chi non ne ha una. La protonterapia, in particolare, è il primo caso in Italia interamente integrato all’interno di un Policlinico universitario con pronto soccorso. La nuova struttura potenzia ulteriormente i servizi del Cancer Center attivo dal 2010 che ogni anno prende in carico oltre 7mila nuovi pazienti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rozzano, trent’anni di Humanitas. Nuova casa per la cura del cancro: "Una storia fatta di persone e sfide" Notizie correlate Leggi anche: Sociale, la cooperativa Serena festeggia 40 anni di attività: "Una storia fatta di persone" Trent’anni di Humanitas: "Un punto di riferimento"Humanitas compie 30 anni e festeggia anche quest’anno finendo nella lista dei migliori ospedali del Mondo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rozzano, trent’anni di Humanitas. Nuova casa per la cura del cancro: Una storia fatta di persone e sfide; 30 anni di Humanitas: scienza, responsabilità e innovazione per la sanità del Paese; Radio terapia ai protoni contro il cancro: un nuovo centro dedicato all'Humanitas di Rozzano; I primi 30 anni di Humanitas: come regalo di compleanno l’ospedale si regala il laboratorio di protonterapia che cura i tumori rari. Rozzano, trent’anni di Humanitas. Nuova casa per la cura del cancro: Una storia fatta di persone e sfideNasce il Proton Building dove ha sede la protonterapia, una radioterapia per pazienti con tumori rari. Il presidente Rocca: Associare innovazione con accessibilità. Il sindaco: Motivo di orgoglio ... msn.com Nuovo centro per la cura dei tumori per i trent’anni dell’HumanitasGli spazi per la terapia con i fasci di protoni sono stati inaugurati nell’anniversario dell’istituto che ha aperto a Rozzano nel 1996 ... milano.repubblica.it Comune di Rozzano - facebook.com facebook A Rozzano un oratorio diventa spazio di boxe ed educazione. Don Luigi Scarlino racconta Un gancio da Dio, il progetto che trasforma il pugno in disciplina, rispetto e riscatto per i ragazzi delle periferie x.com