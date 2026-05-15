Cise si rifà il look il presidente | Sempre più vicini al territorio con strumenti all' avanguardia

Cise, l'azienda speciale della Camera di commercio della Romagna, ha aggiornato il proprio aspetto visivo attraverso un restyling del logo e del materiale di comunicazione. Il presidente ha dichiarato che l'obiettivo è essere sempre più presenti sul territorio, utilizzando strumenti moderni e innovativi. La rinnovata immagine mira a rafforzare la connessione con le imprese locali e a migliorare la qualità dei servizi offerti. Il cambiamento è stato annunciato con un comunicato ufficiale senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del nuovo assetto visivo.

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