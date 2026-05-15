Cise si rifà il look il presidente | Sempre più vicini al territorio con strumenti all' avanguardia
Cise, l'azienda speciale della Camera di commercio della Romagna, ha aggiornato il proprio aspetto visivo attraverso un restyling del logo e del materiale di comunicazione. Il presidente ha dichiarato che l'obiettivo è essere sempre più presenti sul territorio, utilizzando strumenti moderni e innovativi. La rinnovata immagine mira a rafforzare la connessione con le imprese locali e a migliorare la qualità dei servizi offerti. Il cambiamento è stato annunciato con un comunicato ufficiale senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del nuovo assetto visivo.
Cise, azienda speciale della Camera di commercio della Romagna ha rinnovato la propria immagine coordinata. L'operazione di rebranding, che giunge dopo trent’anni di attività sul territorio, coinvolge il logo istituzionale, i marchi di certificazione (tra cui SA8000, parità di genere e impresa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
I handed him the divorce papers, but he still loved his first love, unaware I’d leave forever!
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