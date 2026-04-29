Affitti studenti Napoli non è più low cost | +37% in 6 anni prezzi sempre più vicini al Nord

Negli ultimi sei anni, i costi degli affitti per studenti a Napoli sono aumentati del 37 per cento, portando i prezzi a livelli più simili a quelli del Nord Italia. Sebbene non sia più la città con gli aumenti più elevati, ha comunque subito un incremento significativo che ha modificato la sua reputazione di destinazione economica. I dati mostrano una tendenza al rialzo che coinvolge più aree del Paese.

Napoli non è la città dove gli affitti per studenti sono aumentati di più negli ultimi anni, ma ha perso definitivamente il suo status di destinazione economica. Tra il 2020 e il 2026, secondo i dati di Immobiliare.it, il costo delle stanze singole è cresciuto tra il +30% e il +37%, un dato che.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Temi più discussi: Trento, emergenza casa: Studenti costretti a dormire in macchina. C'è chi discrimina per il genere e la provenienza; Idea affitti brevi solo al 30% della superficie. Bertin: Sì, ma solo per il centro storico; Scadenze 2026: guida a borse di studio, alloggi e bonus; Affitti fuori sede: la guida al piano PNRR per 60.000 posti letto.

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VD. . A Napoli, migliaia di studenti ogni giorno si scontrano con la stessa difficoltà: trovare un posto in cui vivere. Molti non ci riescono, altri si arrangiano come possono, tra stanze condivise, affitti in nero e appartamenti che da un giorno all’altro si trasformano i - facebook.com facebook