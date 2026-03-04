gli stati uniti alzano i dazi globali al 15 per cento

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di aumentare i dazi globali dal 10 al 15 per cento. Il segretario del Tesoro, Scott Bessent, ha comunicato alla CNBC che questa modifica potrebbe entrare in vigore già questa settimana. La decisione riguarda tutti i prodotti soggetti a dazi e si inserisce in una strategia commerciale più ampia del governo statunitense.

Il segretario del Tesoro americano, Scott Bessent, ha dichiarato alla Cnbc che gli Stati Uniti porteranno i dazi globali dal 10 al 15 per cento «probabilmente in settimana». Bessent ha inoltre affermato di aspettarsi che, entro agosto, le tariffe tornino di fatto ai livelli precedenti alla recente decisione della Corte Suprema, che ha annullato i dazi “reciproci” introdotti da Trump. «È mia forte convinzione che le aliquote tariffarie torneranno ai livelli precedenti entro cinque mesi», ha dichiarato all’emittente statunitense. Il segretario al Tesoro Usa si è anche espresso sul rifiuto della Spagna di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le basi di Rota e Moron, situate in territorio spagnolo, nell’attacco contro l’Iran, sostenendo che ciò ha messo in pericolo la vita dei cittadini americani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

