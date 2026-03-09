Il primo ministro britannico ha dichiarato che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti collaborano quotidianamente, come fanno da tempo. Ha specificato che gli Stati Uniti sfruttano le basi aeree britanniche, mentre la guerra in Iran prosegue nel suo nono giorno. La notizia riguarda l’impegno congiunto tra i due paesi e l’utilizzo delle infrastrutture britanniche da parte degli americani.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti “lavorano insieme ogni singolo giorno come hanno sempre fatto”, con gli Stati Uniti che ora utilizzano le basi aeree britanniche mentre la guerra in Iran entra nel suo nono giorno. Ciò arriva dopo che i politici dell’opposizione hanno accusato Starmer mercoledì scorso di indebolire il “rapporto speciale” della Gran Bretagna con gli Stati Uniti divergendo dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’Iran e attirando la sua ira. “Le decisioni su ciò che è nel migliore interesse della Gran Bretagna spettano al Primo Ministro britannico”, ha detto Starmer lunedì in una riunione comunitaria a Londra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Starmer: "Gran Bretagna e Stati Uniti lavorano insieme ogni singolo giorno"

