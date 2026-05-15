Ciliegia di Vignola IGP ottimismo fra i produttori | Buoni quantitativi nel 2026

I produttori di Ciliegia di Vignola IGP hanno annunciato che la campagna commerciale è iniziata e si protrarrà fino ai primi di luglio. Per il 2026, si prevede di ottenere buoni quantitativi di raccolto, secondo le stime dei produttori. La produzione di quest’anno è partita con un buon livello di disponibilità, e le vendite sono arrivate sui mercati locali e nazionali. La stagione si presenta con prospettive di successo, in attesa di conferme lungo i prossimi mesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui