L’Amministrazione Comunale di Martina Franca ha avviato un confronto con i produttori locali riguardo al riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta per il Capocollo. La procedura ha già riscosso una buona adesione tra gli allevatori e i salumieri della zona, che stanno partecipando alle iniziative promosse per ottenere la certificazione. Il percorso mira a valorizzare e tutelare questa specialità gastronomica del territorio.

Tarantini Time Quotidiano Parte con una significativa adesione il percorso di partecipazione promosso dall’Amministrazione Comunale di Martina Franca in vista del riconoscimento IGP del Capocollo. Nel pomeriggio di lunedì 16 marzo si è svolto il primo incontro, che ha visto la presenza di numerosi macellai e operatori del settore della norcineria locale, insieme ai rappresentanti dell’Associazione Temporanea di Scopo IGP Capocollo di Martina Franca e dell’Associazione Produttori di Capocollo di Martina, composta da operatori dell’area di produzione che comprende Martina, Locorotondo e Cisternino. All’incontro hanno preso parte anche l’avvocato Piermassimo Chirulli e il dottor Marco Gasparotto del C. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Capocollo di Martina verso l’IGP, avviato il confronto con i produttori

Articoli correlati

Il trattato commerciale Usa-Argentina legalizza l’Italian sounding: a rischio Dop e Igp italiane, da Asiago a Parmigiano e capocolloDop e Igp italiane ed europee sotto scacco dopo la firma del trattato bilaterale tra Stati Uniti e Argentina, che introduce un mutamento sostanziale...

Piadina romagnola, la guida all'Igp: tutto quello che produttori e appassionati devono sapere“Piadina Romagnola: guida pratica alla certificazione Igp” è il tema dell’incontro in programma lunedì 2 marzo alle 15 presso la Confartigianato di...

Contenuti e approfondimenti su Capocollo di Martina verso l'IGP...

Discussioni sull' argomento Degustazioni, sapori di Puglia al Crc Antella; La Puglia tra bellezza, gusto, accoglienza | La gallery di Extra Festival; A Extra Festival la Puglia si è raccontata: dall’impegno di Donne per le Donne alle eccellenze del territorio; La Puglia a Treviso. La trattoria Hesperia, storia di forza e bellezza. Nilde Loschiavone, lady della cucina pugliese: I miei dolci?...

Capocollo di Martina Franca, prosegue la marcia per ottenere l’IgpSi attende a breve la proclamazione dell’indicazione geografica tipica (Igp) per il capocollo di Martina Franca, da parte dell’Unione Europea. Secondo fonti interne all’associazione dei produttori, ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Con un’ampia adesione di macellai e operatori del settore della norcineria locale è iniziato il percorso di partecipazione avviato dall’Amministrazione Comunale in vista del riconoscimento IGP del Capocollo di Martina Franca. Il primo incontro ha visto l’inte - facebook.com facebook

PANINO CON BURRATA E CAPOCOLLO DI MARTINA FRANCA Un pranzo che regala grandi soddisfazioni "E vedi che ti mangi!" Sito UFFICIALE: lacucinapugliese.org #14marzo #food #puglia #cucina #lunch #italia #italy #salento x.com