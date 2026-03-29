Fatto a Modena | Cuore dolce del Modenese come nasce la ciliegia tipica di Vignola

Nelle colline di Modena, nei ceraseti locali, si produce la ciliegia tipica di Vignola. La coltivazione di questo frutto rappresenta una tradizione radicata nella zona, riconosciuta come parte integrante del paesaggio e delle attività agricole del territorio. La produzione avviene in specifici areali collinari, dove le piante vengono coltivate secondo tecniche tradizionali.

Rinfrescano le nostre tavole durante l'estate e rappresentano un comparto strategico per il territorio vignolese. Conosciamo oggi la produzione delle ciliegie di Vignola IGP Nei ceraseti delle colline modenesi nasce la ciliegia tipica di Vignola, un vero patrimonio del territorio. Rosse e lucide, che maturano una a una sugli alberi e raccontano una storia fatta di pazienza, cura e sapere. La raccolta è ancora manuale, fatta di gesti lenti e attenti che rispettano ogni ciliegia. Dal campo il frutto arriva allo stabilimento di Castelfranco Emilia, tappa fondamentale del percorso. Qui la tecnologia affianca l’esperienza umana senza snaturarla. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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