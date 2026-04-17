Durante le festività di Pasquetta, un cane Labrador è stato trovato ferito e abbandonato nel bosco del santuario dell’Incoronata. Nonostante le cure, il cane è deceduto a causa delle ferite riportate, tra cui un colpo di arma da taglio. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tutela degli animali e sulla responsabilità di chi si occupa delle aree naturali protette. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti per accertamenti.

Il tragico decesso di un cane Labrador, rinvenuto ferito e abbandonato nel cuore del santuario dell’Incoronata durante la Pasquetta, ha acceso un acceso dibattito sulla gestione della fauna e sulla responsabilità civile nelle aree protette pugliesi. L’animale, che era stato soccorso da alcuni giovani il lunedì di Pasqua, è spirato tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile a causa di una probabile emorragia interna, dopo essere stato vittima di un accoltellamento. La notizia del decesso è stata diffusa con profonda amarezza da Terry Marangelli, l’animalista che aveva preso in carico la segnalazione. Attraverso un post sui social, la donna ha espresso il proprio dolore per l’impossibilità di aver potuto salvare l’animale, descrivendo un senso di impotenza di fronte alla crudeltà subita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crudeltà all’Incoronata: morto il Labrador accoltellato nel bosco

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