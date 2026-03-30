Il nuovo caschetto di una cantante italiana si distingue per il bob morbido e vaporoso che valorizza il viso e gioca con il volume. Questo taglio di capelli, che si inserisce tra le tendenze attuali, rappresenta un vero e proprio statement di bellezza. La capigliatura diventa così un elemento distintivo, capace di attirare l’attenzione e di essere imitata.

I l nuovo caschetto di Elodie non è solo un taglio di capelli: è un beauty statement che si inserisce perfettamente nella tendenza del momento. Il bob – nella sua versione morbida e piena di volume – è infatti uno dei tagli più visti nelle ultime sfilate. Un taglio elegante, femminile e incredibilmente versatile in vista della primavera?estate 2026. MFW AI 202627: le tendenze capelli. guarda le foto Il caschetto glamour di Elodie è di tendenza. Tra le tendenze principali di stagione i bob e i lob (le versioni più lunghe) stanno vivendo una vera e propria rinascita: nelle versioni airwave, con movimento leggero e naturale; nei gloss bob, caratterizzati da una lucentezza impeccabile; e nei tagli ispirati alle silhouette anni ’90, modernizzati con texture più morbide e dinamiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il bob morbido e vaporoso della cantante valorizza il viso, gioca con il volume e diventa un vero beauty statement da imitare

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