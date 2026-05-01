Il Concertone del Primo Maggio 2026 si svolge oggi a Roma, nella piazza di San Giovanni in Laterano. La manifestazione vede la partecipazione di diversi artisti, tra cui Geolier e i Pinguini Tattici Nucleari. L’evento richiama numeri di pubblico consistenti e si concentra su temi legati alla musica e ai diritti sociali. La diretta dell’evento sarà disponibile online e su alcune emittenti televisive.

Torna in Piazza San Giovanni l'appuntamento promosso dai sindacati. Alla conduzione BigMama, Arisa e Pierpaolo Spollon. Oltre dieci ore di musica dal vivo: ecco gli artisti in scaletta e tutta la programmazione su Rai 3, RaiPlay e Radio 2 La musica, i diritti sociali e la grande folla di Roma. Oggi, venerdì 1° maggio 2026, torna l’atteso appuntamento con il Concertone di Piazza San Giovanni in Laterano. Promosso come da tradizione dai sindacati CGIL, CISL e UIL, e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli, l’evento trasformerà la piazza della Capitale nel palcoscenico musicale più importante d’Italia. Il tema...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, la scaletta e come seguirlo in diretta: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi ci sarà

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Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streamingConcertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2026, scaletta cantanti, conduttori, guida per seguirlo da piazza San Giovanni. gazzetta.it

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