Ci sono delle novità sul pagamento della Tari
È arrivata una novità riguardante il pagamento della tassa sui rifiuti. Entro il 30 giugno, i cittadini potranno versare solo l’acconto del 50%, calcolato secondo le tariffe approvate per l’anno successivo. Questa modifica interessa le modalità di pagamento della Tari e riguarda esclusivamente la prima tranche. Non sono previste ulteriori variazioni nelle scadenze o nelle modalità di pagamento per il saldo. La decisione viene comunicata in vista delle prossime scadenze amministrative.
C’è una novità sul pagamento della tassa dei rifiuti (Tari). Entro il 30 giugno prossimo, infatti, sarà possibile pagare solamente l’acconto del 50%, il quale sarà calcolato sulla base delle tariffe già approvate per il 2025.Il Comune, entro il mese di giugno, provvederà a inviare il prospetto di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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