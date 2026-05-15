Ci sono delle novità sul pagamento della Tari

È arrivata una novità riguardante il pagamento della tassa sui rifiuti. Entro il 30 giugno, i cittadini potranno versare solo l’acconto del 50%, calcolato secondo le tariffe approvate per l’anno successivo. Questa modifica interessa le modalità di pagamento della Tari e riguarda esclusivamente la prima tranche. Non sono previste ulteriori variazioni nelle scadenze o nelle modalità di pagamento per il saldo. La decisione viene comunicata in vista delle prossime scadenze amministrative.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui