È allarme truffe | spediti centinaia di finti sms sul mancato pagamento della Tari

A Gualdo Tadino è stato segnalato un aumento di sms fraudolenti inviati ai cittadini, che fingono di provenire dal Comune e riguardano presunte irregolarità o mancati pagamenti della Tari. Decine di residenti hanno ricevuto messaggi che avvisano di problemi legati alla tassa sui rifiuti, creando preoccupazione tra la popolazione. Le autorità hanno avviato verifiche per contrastare questa ondata di truffe.

È scattato l'allarme truffa a Gualdo Tadino dopo decine di sms inviati ai cittadini su presunte irregolarità o mancati pagamenti della Tari, dove si fa credere che il mittente sia il Comune. Gli sms sono una truffa, come spiegato dal palazzo comunale, finalizzata a far chiamare il numero per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Truffa Tari, SMS sul mancato pagamento della tassa: come riconoscere il messaggio Bollate: sms truffa per mancato pagamento della TariCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a...