Ci manca il romanticismo della speranza John Travolta premiato con la Palma d’onore a Cannes

Durante una proiezione a Cannes, l’attore è stato premiato con la Palma d’oro d’onore, ricevendo un lungo applauso e la standing ovation della platea. La consegna del premio è avvenuta alla fine della proiezione, lasciando sorpresa tra il pubblico presente. La cerimonia ha visto l’attore ricevere il riconoscimento in segno di apprezzamento per la sua carriera. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle modalità della premiazione.

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Un lungo applauso, la platea in piedi e la sorpresa della Palma d’oro d’onore consegnata a fine proiezione. È stata una serata speciale quella vissuta da John Travolta al 79esimo Festival di Cannes, dove l’attore statunitense ha presentato il suo debutto alla regia, Volo notturno per Los Angeles, accolto con entusiasmo dal pubblico della Croisette. Il film, profondamente personale e in parte autobiografico, affonda le radici nei ricordi d’infanzia dell’attore e in particolare nel suo primo volo, vissuto nel 1962, esperienza che avrebbe acceso una passione destinata ad accompagnarlo per tutta la vita: quella per l’aviazione. Dopo la proiezione, visibilmente emozionato, Travolta ha raccontato il significato più intimo dell’opera, soffermandosi soprattutto sulla nostalgia per un’epoca che, a suo dire, oggi sembra scomparsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ci manca il romanticismo della speranza”, John Travolta premiato con la Palma d’onore a Cannes ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento John Travolta premiato a sorpresa a Cannes 2026 con una Palma d'oro onorariaLa star del cinema, al festival per presentare il suo film Propeller One-Way Night Coach, ha ricevuto inaspettatamente il prestigioso riconoscimento. Festival di Cannes, John Travolta riceve a sorpresa la Palma d’oro d’onore(Adnkronos) – Palma d'oro d'onore a sorpresa per John Travolta, consegnata dal delegato generale del Festival di Cannes Thierry Frémaux poco prima...