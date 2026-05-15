Il team principal di una scuderia di Formula 1 ha manifestato preoccupazioni riguardo a un'eventuale acquisizione di azioni di Alpine da parte di Mercedes. La questione riguarda una potenziale operazione finanziaria che coinvolgerebbe i due gruppi nel settore automobilistico, sollevando timori interni alla propria squadra. La notizia si aggiunge alle recenti speculazioni sul settore, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali o conferme da parte delle parti interessate.

"> Christian Horner esprime preoccupazioni sull’interesse di Mercedes per Alpine. Christian Horner, il team principal della Red Bull Racing, ha manifestato seri dubbi riguardo al presunto interesse di Mercedes nell’acquistare una quota della scuderia Alpine. Negli ultimi tempi, si sono intensificate le speculazioni riguardo al piano di Otro Capital, che intende liberarsi della sua partecipazione del 24%, attirando l’attenzione di nomi celebri come Ryan Reynolds, Michael B. Jordan e Patrick Mahomes già coinvolti nel settore degli investimenti. Nel mese di gennaio, Flavio Briatore ha rivelato che Horner aveva avuto contatti con Otro Capital per discutere di un possibile affare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Christian Horner esprime preoccupazioni sul possibile acquisto di azioni Alpine da parte di Mercedes.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Steve Cohen potrebbe fermare i tentativi di takeover di Christian Horner e Toto Wolff in Alpine.

Leggi anche: Christian Horner legato all’ingresso di Audi, Wolff e Mercedes influenzano la decisione.