Christian Horner legato all’ingresso di Audi Wolff e Mercedes influenzano la decisione

Christian Horner è coinvolto nel nuovo progetto di ingresso di Audi nel mondo delle corse. La decisione è influenzata anche da Wolff e da Mercedes, che hanno avuto un ruolo nelle trattative. La partnership tra Horner e Audi si sta sviluppando in un contesto di collaborazioni e accordi tra diversi attori del settore automobilistico. La notizia si inserisce in un quadro di cambiamenti e novità nell’ambito delle competizioni motoristiche.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Christian Horner sta per concludere il suo periodo di “gardening leave” dopo il suo allontanamento da Red Bull, e secondo le ultime voci, Audi lo ha identificato come il candidato ideale per sostituire Jonathan Wheatley come team principal. La decisione di Red Bull di separarsi da Horner, avvenuta a luglio scorso, ha segnato la fine di un’era durata vent’anni, caratterizzata da importanti successi e sfide interne al team. Red Bull ha preso questa decisione mentre affrontava difficoltà sia dentro che fuori dalla pista, inclusa una lunga e complessa battaglia di potere con Helmut Marko. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Christian Horner legato all’ingresso di Audi, Wolff e Mercedes influenzano la decisione. Leggi anche: Steve Cohen potrebbe fermare i tentativi di takeover di Christian Horner e Toto Wolff in Alpine. F1, motore Mercedes truccato? Audi preme, la nuova decisione della FIAIl dibattito sui nuovi motori della Formula 1 2026 entra già in una fase incandescente, ancor prima che le monoposto scendano in pista. Temi più discussi: Montoya appoggia Horner per il ruolo di team principal dell'Audi; 'Benvenuti in paradiso': all'interno dell'incredibile nuova casa australiana di una star della F1, dove puoi soggiornare anche tu; Gianpiero Lambiase lascia la Red Bull per la McLaren: un cambiamento drammatico nelle dinamiche della F1.; Max Verstappen rivela il desiderio di libertà al di fuori della F1: correre senza politica al Nürburgring. Christian Horner legato all’ingresso di Audi, Wolff e Mercedes influenzano la decisione.Christian Horner sta per concludere il suo periodo di gardening leave dopo il suo allontanamento da Red Bull, e secondo le ultime voci, Audi lo ha identificato come il candidato ideale per sostituir ... napolipiu.com Christian Horner licenziato dalla Red Bull, il team manager lascia dopo 20 anni. Lo scandalo e i motivi dietro la sceltaTerremoto in casa Red Bull. Christian Horner è stato licenziato dal team automobilistico di Formula 1 dopo 20 anni nel ruolo di team principal. Sotto la gestione del dirigente britannico, a capo della ... ilmessaggero.it Juan Pablo #Montoya ha spinto Christian #Horner in #Audi dicendo che è lui la figura di cui il team tedesco ha bisogno per sostituire Jonathan Wheatley dopo il suo addio. Il britannico sarebbe infatti sottovalutato da tutti: i dettagli #f1 #formula1 #f12026 #form - facebook.com facebook F1 - Christian Horner: una soluzione cucita addosso ad Audi #F1 x.com